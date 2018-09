By Lauryn Ogbechie, Education Partnerships Director

To help educators inspire students to pursue computer programming, today we’re introducing CodeFWD by Facebook. CodeFWD is a free online education program created in partnership with Sphero to increase the amount of underrepresented and female students interested in studying computer science.

Schools and learning communities are among the most important communities that we all belong to. At Facebook, we’re creating the programs, tools, and products to build diverse education communities that bring the world closer together. We’re working on a number of initiatives like CodeFWD to widen the pipeline of diverse talent studying computer science so the next generation of tech innovators reflects and incorporates diverse perspectives, building a future that benefits us all.

How CodeFWD Works

[Updated on September 25, 2018 at 10:10AM PT to clarify program’s scope.]

CodeFWD by Facebook – launching in the U.S. and designed for both English and Spanish speakers – is a three-step program where educators and organizations introduce computer programming to 4th through 8th grade students:

I do: educators learning. CodeFWD prepares educators to introduce the basics of computer programming to their students, even as they may be discovering the concepts themselves.

We do: educators and students learn together. The next set of online activities is designed for educators to use to introduce students to computer programming.

You do: students practice their new skills. During this last set of activities, educators are supporting their students as they take what they’ve learned and apply it to block-based coding exercises.

After completing these three steps, educators who want to continue developing their students’ coding skills using a tangible, hands-on product can apply to earn a free classroom set of programmable robots from our partners at Sphero.

Educators and educational organizations are essential to expose more underrepresented and female students to computer programming and to create the next generation of diverse tech innovators. We hope CodeFWD by Facebook will help support educators and organizations as they introduce and inspire underrepresented students to study computer science.

To learn more, visit CodeFWD by Facebook.

Anunciando el Lanzamiento de CodeFWD

Por Lauryn Ogbechie, Directora de Education Partnerships

Para ayudar a educadores a inspirar a sus estudiantes a seguir una carrera en programación de computadoras, hoy presentamos CodeFWD by Facebook. CodeFWD by Facebook es un programa de educación gratuito y en linea creado en asociación con Sphero con el fin de incrementar el numero de estudiantes que son mujeres y de baja representación interesados en estudiar ciencias de la computación.

Las escuelas y las comunidades de aprendizaje se encuentran entre las comunidades más importantes a las que todos pertenecemos. En Facebook, estamos creando programas, herramientas, y productos para construir comunidades educativas diversas que acerquen el mundo. Estamos trabajando en una serie de iniciativas como CodeFWD para ampliar el flujo de talentos diversos que estudian ciencias de la computación para que la próxima generación de innovadores tecnológicos refleje e incorpore perspectivas diversas, y así, construir un futuro que nos beneficie a todos.

Como Funciona CodeFWD

[Actualizado el 25 de septiembre de 2018 a las 10:10 PT para aclarar el alcance del programa.]

CodeFWD by Facebook – lanzamiento en los EEUU y diseñado para hablantes de inglés y español – es un programa de tres pasos donde los educadores y las organizaciones introducen la programación de computadoras a los estudiantes de 4º a 8º grado:

Mi compromiso: Los educadores aprenden. CodeFWD prepara a los educadores para que introduzcan los conceptos básicos de la programación de computadoras a sus alumnos, incluso mientras descubren los conceptos ellos mismos.

Nuestro compromiso en el aula: Los educadores y los estudiantes aprenden juntos. El siguiente conjunto de actividades en línea está diseñado para que los educadores lo usen para introducir la programación de computadoras a los estudiantes.

El compromiso estudiantil: Los estudiantes practican sus nuevas habilidades. Durante este último conjunto de actividades, los educadores apoyan a sus alumnos a medida que toman lo que han aprendido y lo aplican a ejercicios de codificación basados en bloques.

Después de completar estos tres pasos, los educadores que quieran continuar desarrollando las habilidades de codificación de sus alumnos utilizando un producto tangible pueden solicitar para obtener un conjunto gratis de robots programables de parte de nuestros compañeros en Sphero.

Los educadores y las organizaciones educativas son esenciales para exponer a los estudiantes que son mujeres y de baja representación a la programación de computadoras y para crear la próxima generación de innovadores tecnológicos diversos. Esperamos que CodeFWD by Facebook apoye a los educadores y a las organizaciones a medida que presentan e inspiran a estudiantes con baja representación a estudiar ciencias de la computación.

Para aprender más, visita CodeFWD by Facebook.